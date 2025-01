По словам разработчиков, отказавшись от мультиплеера, в игру удалось добавить возможность полёта на драконе и управления гигантским мехом

Многие утверждают, что оригинальный Doom стал первым шутером с онлайн-мультиплеером или, по крайней мере, первым проектом, который сделал его популярным среди широкой аудитории. Учитывая это наследие, некоторым может показаться удивительным, что компания id Software выбрала исключительно сюжетный режим для своей последней игры.

В ходе сессии вопросов и ответов на Xbox's Developer Direct исполнительный продюсер Марти Стрэттон объявил, что Doom: The Dark Ages будет представлять собой только одиночную кампанию. Он объяснил это решение тем, что сюжетный режим окажется огромным. Doom: The Dark Ages, как сообщается, представляет собой самую обширную и амбициозную кампанию в истории серии Doom. Это стало возможным благодаря тому, что разработчики сосредоточили свои усилия исключительно на одиночном режиме, не отвлекаясь на многопользовательский контент. В Doom: The Dark Ages игроки наконец смогут сражаться вместе с напарниками, однако, их союзниками будут не реальные игроки, а NPC. Несмотря на это, Doom Slayer по-прежнему остаётся одиноким в борьбе с ордами демонов.

Хьюго Мартин, директор игры, поделился, как акцент на одиночном геймплейном опыте позволил вывести кампанию на новый уровень. В Doom: The Dark Ages игрокам предоставляется возможность управлять драконом и гигантским мехом, что, по словам Мартина, было задумано еще для прошлых игр, но не реализовалось из-за недостатка ресурсов, сконцентрированных на мультплеер. Отказ от необходимости включения многопользовательского режима позволяет разработчикам сосредоточиться на создании дракона и гигантского робота, что является разумным компромиссом, так как Doom: The Dark Ages готов предложить новым пользователям уникальные возможности для серии.

Если оценивать по характеристикам, то усилия по улучшению игры себя оправдали. Показанный на Developer Direct проект требует как минимум видеокарты с поддержкой трассировки лучей для ПК, а также восьмиядерного процессора и 16 ГБ оперативной памяти. Это уж точно самая масштабная и ресурсоёмкая игра из всей серии Doom на сегодняшний день.