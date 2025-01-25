Данные модели появились на официальном сайте компании, но приобрести их пока нельзя.

Один из ключевых партнёров AMD в производстве видеокарт добавил в свой ассортимент два адаптера RDNA 4. Всем кто следили за CES 2025, наверняка известны графические процессоры PowerColor RX 9000, которые были продемонстрированы на выставке. Однако, на сайте компании доступна лишь версия Red Devil для Radeon RX 9070 XT, которая, по заявлениям, является самой мощной среди всего представленного ассортимента.

PowerColor несколько недель назад ознакомила пользователей с Radeon RX 9070 XT Hellhound, а также анонсировала серию Reaper. Поэтому выход новых видеокарт был предсказуем, но их пока нельзя приобрести. Как отмечается, Radeon RX 9070 XT Hellhound и Radeon RX 9070 XT Reaper появились на официальном сайте PowerColor, где был показан их дизайн.

RX 9070 XT Hellhound выглядит стильно и лаконично, при этом она оборудована тремя вентиляторами и достаточно крупным радиатором. Эта видеокарта занимает 2,5 слота, на двух вентиляторах можно увидеть традиционный логотип Hellhound, а логотип PowerColor на центральном вентиляторе демонстрирует новый стиль по сравнению с моделью RX 7900 XTX. В наличии четыре выходных порта, среди которых находятся 3x DP и 1x HDMI.

RX 9070 XT Reaper отличается закруглёнными углами и предлагает простой и аккуратный дизайн корпуса с тремя вентиляторами. Это также 2,5-слотовая видеокарта, которая имеет аналогичные порты ввода-вывода, как у Hellhound. Единственным отличием между двумя моделями карт станет разная тактовая частота Boost, при этом у модели Hellhound она, вероятно, будет выше.

На данный момент спецификации для карт PowerColor RX 9070 XT еще не объявлены, и, скорее всего, мы узнаем об этом значительно позже, чем рассчитывали. AMD сообщила, что официальный релиз этих карт запланирован на март, поэтому не следует ожидать, что спецификации будут раскрыты в ближайшие дни. По утверждению AMD, им необходимо больше времени для работы над программным обеспечением, направленным на оптимизацию производительности графических процессоров серии RX 9000, из-за чего они решили отложить выпуск.