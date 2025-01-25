Компания начала продавать его на территории Японии по цене в 840 долларов, а также раскрыла больше информации

LG недавно представила свою новинку UltraGear 27850A в Японии, где она продаётся под названием UltraGear 27850A-B. В то время как LG Japan раскрыла некоторые технические характеристики, информация о стартовой цене и полные параметры устройства пока не были озвучены.

В описании продукта подчеркивается, что UltraGear 27850A-B оснащён панелью Nano IPS, которая по умолчанию выдает 4K при частоте 240 Гц. Также новый монитор может быть переведен в режим 1080p, что повышает частоту обновления до 480 Гц, аналогично модели UltraGear OLED 32GS95UE, стоимость которой составляет 1100 долларов. Дисплей размером 27 дюймов демонстрирует время отклика GtG в 1 мс, контрастность 2000:1, пиковую яркость HDR 750 нит и полное покрытие панели в 450 нит.

Монитор UltraGear 27G850A-B обладает покрытием цветового диапазона DCI-P3 на уровне 99%, а также сертификацией VESA DisplayHDR 600, поддержкой технологий AMD FreeSync Premium Pro и Nvidia G-SYNC. Подключение через DisplayPort 2.1 UHBR13.5 подразумевает использование технологии сжатия Display Stream Compression для достижения разрешения 4K при 240 Гц; для получения несжатого изображения в этом формате при той же частоте потребуется более высокая пропускная способность UHBR20.

На данный момент UltraGear 27G850A-B доступен для предварительного заказа в Японии по цене примерно 840 долларов. Несмотря на то, что LG пока не раскрыла информацию о международных продажах, можно предположить уровни цен, опираясь на недавние модели UltraGear. Например, LG UltraGear OLED 27GX790A на международном рынке стоит на 13% меньше, чем в Японии. Ожидается, что UltraGear 27G850A-B появится на других рынках с ценником в диапазоне 700-750 долларов.