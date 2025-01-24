Компания стала первой среди российских автопроизводителей, внедрившей подобный функционал в свои транспортные средства.

Флагманская серия КамАЗ К5 обзавелась новой функцией. В стандартной мультимедийной системе теперь присутствует голосовой помощник. Это первый подобный опыт для российских производителей автомобилей, как сообщается в пресс-релизе завода.

Теперь водители смогут управлять настройками климат-контроля, используя голосовые команды, а также запрашивать различные параметры автомобиля. Кроме того, они смогут запускать приложения, принимать и совершать звонки, переключать музыкальные треки и радиостанции, а также регулировать уровень громкости. В ситуациях на дороге, таких как пробки, предусмотрено развлечение — в систему интегрирована игра в города.

Голосовой ассистент способствует уменьшению отвлечения внимания водителя от дороги, что в свою очередь увеличивает безопасность на транспортных путях. Модель КамАЗ К5 уже начала серийное производство с этой новой функцией. Также её можно добавить в автомобили, произведённые начиная с второго квартала 2023 года, без необходимости посещения дилера, благодаря обновлениям через интернет.

Компания «Энбисис» из Томска является партнёром КамАЗа в разработке голосового ассистента. В КамАЗе ещё ведут работы над обновленной версией магистрального тягача семейства К5. Дизайн этой модели разработан с особым вниманием к аэродинамике. На нём представлена новая «маска», обновлённая решетка радиатора и бампер, а фары выполнены в максимально узком формате.