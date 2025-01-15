Сборка легковых машин выросла на 41%, составив 807,6 тысячи единиц, а импорт на 31%, достигнув 924,6 тысячи.

По итогам 2024 года, объём производства легковых автомобилей в России вырос на 41%, а импорт увеличился на 31%. Об этом сообщает агентство «Автостат». Интересно, что количество автомобилей, ввезённых в страну, превысило объёмы производства на местных заводах.

Рост производства легковых автомобилей стал наиболее существенным в данной отрасли. В Российской Федерации в прошлом году было выпущено 807,6 тысячи легковых машин. Объём сборки легкового коммерческого транспорта возрос на 16% и составил 143,8 тысячи единиц, а производство грузовиков увеличилось на 10%, достигнув 107,2 тысячи. В целом результаты российской автоиндустрии по всем категориям составили 1 073 600 автомобилей, что на 33% больше, чем в 2023 году.

Что касается ввоза легковых автомобилей, то в Россию было завезено 924,6 тысячи единиц. В общей сложности, в страну поступило 1 017 100 транспортных средств — увеличение на 23%, среди которых 12,1 тысячи пришлись на лёгкие коммерческие автомобили, что является прибавкой в 38%, а грузовики составили 76,2 тысячи, сократившись на 1%.

Увеличение объёмов производства и поставок значительно сказалось на итогах российского автомобильного рынка. По информации того же агентства, продажи легковых автомобилей достигли 1,57 миллиона штук. Тем не менее, эксперты уже начали предсказывать возможное сокращение — к 2025 году объём продаж может снизиться приблизительно на 15%.