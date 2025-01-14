На выставке CES 2025 была продемонстрирована мобильная платформа нового поколения RTX 50 от Nvidia, включая такие модели, как GeForce RTX 5090, RTX 5080, 5070 Ti и 5070. Однако, информация о более доступных моделях из серий 50 и 60 была весьма ограниченной. Тем не менее, согласно данным от @BullsLab, LG разрабатывает ноутбук Gram 2025, который будет оснащён графическим процессором Nvidia RTX 5050. Однако, на момент релиза он будет поставляться с RTX 4050.
Согласно имеющейся информации, Nvidia изначально собиралась представить RTX 5050 на CES 2025, но позже изменила свои планы, что и отразилось в рекламных материалах LG. Учитывая, что в будущем LG Gram 2025 также получит версию с RTX 5050, можно предположить, что модели из серии 50 будут иметь схожие разъёмы. Это значит, что графические процессоры будут совместимы по физическим подключениям и требуют одинакового питания, что значительно упростит обновление от LG.
Что касается мобильного графического процессора GeForce RTX 5050, источники сообщают, что он будет оснащён 8 ГБ памяти GDDR7 и микрочипом GB207. У данного адаптера кодовое название – «GN22-X2», и на этом, в общем, заканчивается вся доступная информация о данной модели. Безусловно, ожидается значительное улучшение как в производительности, так и в эффективности. Ранее стало известно, что графический процессор GeForce RTX 5060 для ноутбуков должен будет соперничать с RTX 4070, находящимся в более высоком классе, что, возможно, также скажется на производительности RTX 5050.
На данный момент компания Nvidia намерена выпустить лишь четыре модели мобильной платформы серии RTX 50, в то время как остальные устройства ожидаются в ближайшие месяцы.