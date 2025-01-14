В сеть утекли данные об одном из готовящихся ноутбуков от LG, который оснастят данным видеоадаптером

На выставке CES 2025 была продемонстрирована мобильная платформа нового поколения RTX 50 от Nvidia, включая такие модели, как GeForce RTX 5090, RTX 5080, 5070 Ti и 5070. Однако, информация о более доступных моделях из серий 50 и 60 была весьма ограниченной. Тем не менее, согласно данным от @BullsLab, LG разрабатывает ноутбук Gram 2025, который будет оснащён графическим процессором Nvidia RTX 5050. Однако, на момент релиза он будет поставляться с RTX 4050.

Согласно имеющейся информации, Nvidia изначально собиралась представить RTX 5050 на CES 2025, но позже изменила свои планы, что и отразилось в рекламных материалах LG. Учитывая, что в будущем LG Gram 2025 также получит версию с RTX 5050, можно предположить, что модели из серии 50 будут иметь схожие разъёмы. Это значит, что графические процессоры будут совместимы по физическим подключениям и требуют одинакового питания, что значительно упростит обновление от LG.

Что касается мобильного графического процессора GeForce RTX 5050, источники сообщают, что он будет оснащён 8 ГБ памяти GDDR7 и микрочипом GB207. У данного адаптера кодовое название – «GN22-X2», и на этом, в общем, заканчивается вся доступная информация о данной модели. Безусловно, ожидается значительное улучшение как в производительности, так и в эффективности. Ранее стало известно, что графический процессор GeForce RTX 5060 для ноутбуков должен будет соперничать с RTX 4070, находящимся в более высоком классе, что, возможно, также скажется на производительности RTX 5050.

На данный момент компания Nvidia намерена выпустить лишь четыре модели мобильной платформы серии RTX 50, в то время как остальные устройства ожидаются в ближайшие месяцы.