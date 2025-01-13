Таким образом AMD могла изучить ценовую политику Nvidia, что сделать покупателям более выгодное предложение

AMD не выделила времени презентации RDNA 4 на CES 2025. И хотя «Красный гигант» заявлял, что решил выделить для линейки RX 9070 отдельную презентацию, пользователи форума Chiphell предположили, что это было частью заранее подготовленной стратегии. Компания наблюдала, как Nvidia представит свою линейку RTX 50, чтобы ответить более активно.

Следует отметить, что рынок графических процессоров значительно изменился. По сути это должно привести к лучшим условиям для обычных потребителей, а не только для любителей высокопроизводительных моделей. AMD, Intel и Nvidia нацелены на предложение более выгодного соотношения цены и качества в своих продуктах. В связи с этим, цена на RTX 5070 от «Зелёных» была снижена. Параллельно, видеокарта Arc Battlemage B580 от Intel также показывает хорошие результаты в соотношении производительности к цене, что усиливает конкуренцию в среднем ценовом сегменте.

AMD уверяет, что линия RX 9070 кардинально изменит ситуацию на рынке графических процессоров. Первые утечки свидетельствуют о впечатляющих характеристиках RDNA 4. Модель Radeon RX 9070 XT смогла обойти Nvidia RTX 4080 SUPER в первых тестах. Если команда «Красных» установит цену на эту модель в диапазоне от 500 до 700 долларов, то Nvidia столкнётся с трудностями в продвижении своих решений на массовом рынке, особенно учитывая предлагаемое соотношение цена-качество.

Согласно слухам, серия RX 9070 уже доставлена продавцам и готова к реализации, но AMD решила отложить релиз, что задерживает запуск. Еще предстоит выяснить, будет ли это правильным решением для компании. Однако, похоже, что RX 9070 может стать привлекательным предложением, вызывающим высокий интерес со стороны покупателей сразу после выхода. Официальную презентацию ожидают в ближайшие дни, а предварительные заказы могут начаться 23 января.