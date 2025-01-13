В линейке встречаются, как флагманские модели адаптеров, так и варианты с RTX 5070

Партнёры Nvidia анонсировали новую продукцию, в которую входят современные графические процессоры GeForce RTX 50. Множество OEM-производителей уже представили свои новинки на CES и даже раньше. Интересно, что игровые ноутбуки даже стали доступны на сайте розничной торговли, несмотря на то что официальное эмбарго еще не истекло.

Как известно, продажи графических процессоров RTX 50 для настольных систем стартуют 30 января, в то время как мобильные версии этих GPU появятся лишь в марте. Тем не менее, розничная сеть Best Buy уже выставила в продажу девять моделей игровых ноутбуков, использующих различные графические процессоры серии RTX 50. Хотя в данный момент их нельзя приобрести, это говорит о подготовленности производителей к грядущим поставкам, заранее запасая продукцию на несколько недель вперёд.

В настоящее время основная часть представленных моделей принадлежит ASUS, хотя в списке есть и один игровой ноутбук от HP. Диапазон цен моделей составляет от 1899 до 4199 долларов. В базовой комплектации за 1899 ASUS предлагает игровой ноутбук ROG Strix G16, который получил обновлённую конфигурацию, включая видеокарту RTX 5070 Ti и процессор Ryzen 9 HX 370 AI.

Также доступна модель RTX 5070 из линейки Zephyrus, оснащённая процессорами Intel Core Ultra 9, панелью OLED, 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти. Стоимость составляет 2199 долларов, и она имеет аналогичные характеристики, как у ROG Strix G16, но с меньшей 14-дюймовой OLED-панелью и большей оперативной памятью.

На продажу представлен HP OMEN Max 16 по цене 2699 долларов, который оснащён процессором Intel Core Ultra 9 275HX и видеокартой RTX 5080. Аналогичные характеристики имеет ROG Strix G18, но его дисплей поддерживает частоту обновления 240 Гц, а также он предлагает больший объём памяти. Именно поэтому он стоит на 200 долларов больше. Также ROG Zephyrus G14 предлагает похожую конфигурацию, однако, основан на процессоре Ryzen AI 9 HX, который работает совместно с RTX 5080 и обладает 14-дюймовым OLED-экраном.

Перейдя к категории выше 3000 долларов, можно найти две версии ROG Zephyrus G16, каждая с 2.5K OLED-дисплеем с частотой 240 Гц. Оба устройства используют процессоры из серии Core Ultra 9, но графические карты отличаются: одна модель имеет RTX 5080, а другая более мощную RTX 5090 с 24 ГБ VRAM. На вершине линейки стоит ноутбук ROG Strix SCAR 18, имеющий схожие характеристики с Zephyrus G16 и цена которого составляет 4199 долларов.