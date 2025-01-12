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Zelikman
В России планируется выйти к производству 54 тысяч электрокаров ежегодно к 2030
В их число будут входить как полностью электрические автомобили, так и гибриды

 К 2030 году выпуск электрических автомобилей в Российской Федерации должен вырасти в семь раз, с планами собирать более 54 тысяч машин. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на план достижения национальных целей до 2030 года и ориентиров до 2036 года.

 «Для достижения этой цели по увеличению доли российских автомобилей на рынке и числа произведённых в стране электромобилей и гибридов предполагается запуск пилотного проекта по разработке и организации производства отечественных авто на основе унифицированной модульной платформы, а также реализация проектов по созданию серийных производств компонентов и агрегатов», — указывается в пресс-релизе.

 В документе указаны планы достичь уровня технологического суверенитета в производстве универсальных модульных платформ, с планом увеличения доли до 80% к 2030 году, начиная с текущих 44%. По информации «Автостат-Инфо», компания Evolute реализовала в России в 2024 году 1586 электромобилей и гибридных моделей, в то время как электрический кроссовер «Москвич 3е» показал немного лучший результат — 1807 проданных единиц.

 При этом обнародованный план не совпадает с утверждениями представителей стартапа «Атом». Они заявили о намерении в текущем году произвести на заводе «Москвич» до 30 тысяч электрифицированных автомобилей, с последующим намерением выйти на уровень 100 тысяч машин в год.

#россия #автомобили #транспорт #электрокары
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