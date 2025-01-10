С помощью искусственного интеллекта различные чудовища смогут изучать поведение игроков и находить контрмеры

Разработчики MIR5 и компания Nvidia работают над внедрением искусственного интеллекта в игровых боссов. «Зелёный гигант» опубликовал видео, в котором демонстрируется новая система боёв с «обучающимся» монстром.

Согласно новой концепции, чудовища в игре будут анализировать опыт предыдущих боёв и выявлять наиболее лёгкие и эффективные цели. Монстры будут обходить стороной защищённых юнитов, по типу паладинов и воинов, фокусируясь, например, на магах, наносящих ощутимый урон и являющихся лёгкой мишенью, хилерах, имеющих высокий КПД и других классах с минимальной живучестью.

Вдобавок боссы смогут анализировать имеющуюся о игроков экипировку и также менять свой алгоритм действий отталкиваясь от этих данных. С каждым новым сражением чудовища будут оттачивать свою тактику боя, изучая привычки пользователей. Таким образом сложность прохождения игры постепенно будет возрастать.

Стоит напомнить, что в разработке данной ИИ-технологии участвует компания Nvidia. Она в свою очередь сама заинтересована во внедрении искусственного интеллекта в различных сферах, учитывая, что компания сама и выпускает самое эффективное оборудование для данной индустрии. Скорее всего, вслед за MIR5 подобные боссы появятся и во многих других играх и франшизах, как например Dark Souls.

Однако, пока неизвестно в каком виде будет внедрена данная инновация. Возможно опыт боссов будет копиться локально, на компьютере игрока, или же на облачных сервисах, и чудовища смогут обучаться от общей массы пользователей, анализируя наиболее популярные тактики и манёвры.