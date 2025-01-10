Данная модель в ближайшие месяцы будет представлена и на российском рынке

Сборка кроссоверов Exlantix ET для зарубежных рынков стартовала в Китае, сообщает портал CarNewsChina. Внешний вид автомобиля отличается от версии для внутреннего рынка, особенно в дизайнерских решениях передней части. По ранее озвученным планам, новинка должна появиться в России до конца марта.

В течение 2025 года Exlantix ET будет предлагаться в электрических и гибридных модификациях более чем в 20 странах. На российском рынке автомобили будут продаваться под брендом Exlantix. Экспортная версия Exlantix ET оснащается прямоугольными фарами и передней панелью с вертикальными вырезами, тогда как китайский вариант имеет треугольные фары и сплошную панель между ними.

Для России будут представлены как полностью электрическая версия, так и подзаряжаемый гибрид. Параметры для российского рынка пока не оглашены. В Китае электрическая модель демонстрирует пробег от 540 до 760 километров по циклу CLTC. В «зелёном» режиме гибрид способен проехать от 189 до 200 километров, а общий запас хода превышает 1500 километров.

В декабре российский дистрибьютор марки Exlantix заявил, что старт продаж большого кроссовера ET на российском рынке запланирован на первый квартал 2025 года. Это произойдёт сразу после получения одобрения типа транспортного средства, ожидаемого в конце февраля или начале марта. В процессе адаптации на автомобиль будет установлен европейский зарядный разъём Type 2.