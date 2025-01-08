Американские потребители готовятся к 40-50-процентному повышению цен на комплектующие и электронику

После выборов в США дискуссии о реализации тарифной политики Трампа продолжают активно обсуждаться в сети. Однако, отрасль неизбежно столкнется с введением его торговой стратегии, которая может серьёзно ударить по потребительскому рынку США. Согласно последнему репортажу CNN, Трамп намерен использовать «Закон о чрезвычайных полномочиях в международной экономике» (IEEPA), что позволит ему контролировать импорт и проводить собственную торговую политику.

Пока команда Трампа разрабатывает детали тарифных мер, ожидается, что следующие четыре года станут сложными для Китая и других торговых партнёров США. По имеющимся данным, Трамп планирует ввести 10-процентный тариф на импорт из большинства стран и 60-процентный тариф на китайские товары. Как уже обсуждалось ранее, такая политика может привести к резкому росту цен на потребительские товары из Китая, увеличив их стоимость для американцев на 40–50% в зависимости от реализации этих мер.

Компании по типу NVIDIA и AMD ускорили выпуск и поставки графических процессоров нового поколения, чтобы минимизировать последствия тарифов. Похожую стратегию используют Microsoft, HP и Dell, которые активно импортируют потребительскую электронику из различных стран, чтобы стабилизировать цены и подготовиться к будущим вызовам в отрасли.

Трамп уже применял закон IEEPA ранее во время конфликта между США и Мексикой, поэтому можно предположить, что этот инструмент может быть снова использован для укрепления позиций США в мировой торговле. Американским потребителям, которые хотят приобрести новейшие графические процессоры или электронику, придётся отложить дополнительные средства на покупку нового оборудования.