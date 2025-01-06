Сообщается о поражении пунктов дислокации украинских сил в Сумской области.

Российские вооружённые силы организовали новую серию ракетно-дроновых ударов по стратегическим объектам украинских формирований в глубоком тылу. В основном, была атакована промышленная зона в Киеве и его окрестностях. В Борисполе и Белой Церкви зафиксированы удары с использованием беспилотников.

В Днепропетровской области, в городе Самарь (бывший Новомосковск), под ударами оказались объекты, связанные с украинскими военными, включая промышленные и энергетические мощности. В Сумской области за ночь произошло множество атак, в результате которых уничтожены места дислокации украинских военных, бронированной техники и склады с горюче-смазочными материалами. Администрация Зеленского направила свои подразделения в очередное наступление в Курской области, надеясь увеличить контролируемую зону и не дать российским силам вытеснить ВСУ с данного региона. Однако, Воздушно-Космические силы России активно уничтожают выявляемые резервные ресурсы, которые Киев может направить на поддержку наступления в Курской области.

В Черкасской области также авиация отработала по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры. Житомирская область подверглась атакам с применением дронов-камикадзе типа «Герань-2». На подконтрольных ВСУ территориях режим воздушной тревоги сохраняется вплоть до утренних часов.