Данный посёлок находится примерно в 10 километрах от Курахово

Российская армия достигла нового успеха на границе Кураховского и Покровского участков в западном районе Донбасса. Согласно актуальным сведениям, подразделения Российской Федерации освободили посёлок Славянка, расположенный примерно в 10 километрах к северо-западу от Курахово (по прямой линии). Успех в Славянске указывает на то, что украинским формированиям не удалось организовать значимую оборонительную линию к западу от Курахово на фоне утраты контроля над этим городом.

Главной артерией вблизи Славянки выступает дорога, соединяющая Покровск с селом Константинополь. Некоторые участки данного маршрута уже находятся под контролем Вооружённых сил Российской Федерации. Теперь есть возможность расширить зону контроля, что позволит добиться выхода к Константинополю с северной стороны.

На западе от Славянки раскинулась несколько километров пустой местности, что доходит почти до границы с Днепропетровской областью. Это создаёт значительные трудности для киевских частей, который традиционно использует сёла как укрепления, в удержании российских сил от продвижения к западным рубежам Донецкой Народной Республики. Стоит отметить, что с момента наступления на юго-запад от Покровска до данной границы осталось всего лишь около 6 километров.