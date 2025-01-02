Автомобиль был забит взрывчатыми веществами и припаркован прямо у входа Trump Las Vegas. При этом неисправностей в автомобиле выявлено не было.

Американские власти начали расследование инцидента с внезапным взрывом Tesla Cybertruck вблизи объекта, принадлежащего Дональду Трампу, в Лас-Вегасе. В результате инцидента есть пострадавшие.

Ранее основной версией была неисправность самого транспортного средства. Теперь же случившееся рассматривается как террористический акт. Автомобиль был забит взрывчатыми веществами: множеством различных фейерверков, кемпинговым топливом и газовыми баллонами. По мнению следствия, они и стали причиной взрыва. Они могли быть подсоединены к специальному детонатору для подрыва. Стоит отметить, что Tesla Cybertruck кажется маловероятным кандидатом для подобных инцидентов, учитывая его прочный корпус из нержавеющей стали.

Пока рано делать окончательные выводы, но связь между этим событием, Илоном Маском и Трампом вызывает вопросы. Особенно на фоне того, что происшествие случилось всего за несколько недель до инаугурации избранного президента Трампа.

Стоит отметить, что глава Tesla станет одним из руководителей Департамента эффективности правительства (DOGE) в новой администрации Трампа 2.0. Илон Маск недавно также заявил, что взрыв Cybertruck возле отеля Trump Las Vegas не связан с техническими неполадками автомобиля. По его словам, вероятной причиной инцидента стал «крупный фейерверк или взрывное устройство».

Кроме того, по данным CNN, этот Cybertruck был взят в аренду через сервис Turo.