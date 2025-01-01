Энтузиасты намерены установить 4,8-литровый двигатель V8 от пикапа Chevrolet Silverado 2003

Команда YouTube-канала Fast Lane Truck анонсировала уникальный проект по модернизации советского автомобиля. В их распоряжении находится УАЗ-452, известный как «Буханка», которому предстоит полная замена двигателя. Для этого блогеры планируют использовать компоненты от General Motors, обещая при этом реализовать проект с минимальными затратами.

Владельцы канала уже четыре года используют этот внедорожник и высоко оценивают его проходимость. Например, они успешно преодолели на нём популярный среди любителей бездорожья маршрут El Camino Del Diablo в Аризоне, протяжённостью 400 километров. Однако, теперь они решили повысить мощность автомобиля: текущий двигатель «Буханки» выдаёт чуть более 100 лошадиных сил. В качестве основы для нового силового агрегата будет использован V8 от пикапа Chevrolet Silverado 2003 года выпуска, который блогерам достался бесплатно в качестве подарка. С двигателем объёмом 4,8 литра мощность достигает 270 лошадей. Вероятно, предыдущий владелец решил избавиться от мотора, поскольку его пробег превышает 270 тысяч километров.

Для будущего тюнинга была найдена подходящая автоматическая коробка передач — четырёхступенчатый «автомат» от Chevrolet Astro 1992 года выпуска. Несмотря на свою архаичность, она отличается надёжностью и обошлась в 1900 долларов. Дополнительно были приобретены раздаточная коробка 1970-х годов за 700 долларов и 86-литровый топливный бак от GMC Jimmy 1998 года за 132 доллара.

Чтобы сэкономить, блогеры решили самостоятельно выполнить все работы по замене узлов, хотя ранее подобного опыта у них не было. В 2021 году популярный блогер Даг ДеМуро представил обзор советского седана ГАЗ-24. Он отметил, что некоторые характеристики автомобиля заслуживают внимания, однако, в целом машина устарела даже для конца 1980-х годов.