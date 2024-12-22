Устройство получит 7-дюймовую LCD-панель и процессор Apple A18

Отчёт опубликованный DigiTimes предоставляет информацию о том, чего следует ожидать от нового HomePod в 2025 году. Согласно источникам, устройство Apple будет использовать LCD-технологию для снижения затрат на комплектующие. Утверждается, что компания получила выгодное предложение, в рамках которого стоимость дисплея для HomePod составит всего 10 долларов, что позволит установить конкурентоспособную цену на продукт и лучше противостоять соперникам на рынке.

Относительно чипа A18, который по слухам будет встроен в устройство, можно ожидать, что с добавлением 7-дюймового экрана и при условии увеличения внутреннего хранилища, HomePod будет способен поддерживать даже AAA-игры. Примечательно, что процессор не столкнётся с термическим троттлингом, как это часто наблюдалось у iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Тем не менее, с учетом ограниченного рынка для освоения, нет смысла выводить игры на данную платформу. К счастью, A18 может ориентироваться на другую цель — Apple Intelligence.

С другой стороны, чтобы получить поддержку функций генеративного искусственного интеллекта от Apple, устройство должно обладать как минимум 8 ГБ оперативной памяти, что, вероятно, будет предусмотрено в новом HomePod. В отчёте отсутствуют сведения о ценах. Наверняка ближе к выходу самой умной колонки в сети появится ещё больше утечек и инсайдов.