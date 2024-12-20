Данные устройства были выпущены в далёком 1982 году и продолжают справляться со своими задачами даже в 2024 году

По информации Techspot, один из пользователей платформы X (Бывший Twitter) поделился свидетельствами того, что Commodore 64 продолжает находить применение, хотя и в ограниченном объёме. В социальных медиа опубликованы снимки, на которых видно, что пекарня Hilligross в штате Индиана, использует два таких устройства в качестве основных касс. Кажется удивительным то, что эти машины, возраст которых превышает сорок лет, все еще функционируют, однако, не вызывает сомнений, что для обработки нескольких заказов нет необходимости в мощном вычислительном оборудовании.

Стоит учитывать, что изображения были сделаны в 2010 году. Однако есть снимок, датированный 2021 годом, где видно Commodore 64. Использование технологий, которые устарели на несколько поколений, не сказалось негативно на обслуживании клиентов или работе пекарни. Это заведение получило высокие оценки: 4,7 звезды на Google Maps. Подобные устройства уже считаются скорее частью истории, нежели серьёзным оборудованием для рабочих задач.

Когда Commodore 64 был запущен, его стоимость составляла 595 долларов, и он до сих пор считается самым массовым персональным компьютером в истории с продажами, оцениваемыми от 10 до 17 миллионов устройств. В технические характеристики входят 1 МГц процессор и 64 КБ оперативной памяти, и именно объем памяти, скорее всего, стал причиной его названия.