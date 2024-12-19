Устройство оснащено процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 с графикой Radeon 890M

Данное устройство выполнено в компактном форм-факторе и комплектуется съёмной магнитной клавиатурой, а также встроенными элементами управления, что делает его универсальным для игр и работы.

Процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370, который стоит в основе OneXplayer G1, имеет 12 вычислительных ядер — 4 высокопроизводительных ядра Zen 5 с частотой 5,1 ГГц и 8 экономичных ядер Zen 5c. Он поддерживает потребление энергии до 54 Вт, при этом базовые параметры начинаются с 28 Вт, что позволяет динамически адаптироваться к требованиям производительности. Интегрированный графический процессор AMD Radeon 890M с максимальной тактовой частотой 2,9 ГГц способен одновременно выводить изображение на четыре монитора с разрешением 4K. Чип также включает NPU AMD XDNA 2, обеспечивающий 50 TOPS производительности для задач, связанных с искусственным интеллектом.

OneXplayer G1 весит около 900 г, и его легкость делает его очень удобным для транспортировки. Устройство оборудовано 8,8-дюймовым экраном с разрешением 2,5K и частотой обновления 144 Гц. Оно поддерживает оперативную память LPDDR5x-8000 и накопители PCIe 4.0, а также обеспечивает подключение через USB 4.0 и Oculink для использования внешних графических процессоров. Магнитная клавиатура, которую можно легко снять, и встроенные игровые контроллеры позволяют пользователю легко переключаться между режимами ноутбука, планшета и консоли.

Графический процессор Radeon 890M поддерживает новейшие видеокодеки, такие как HEVC и AV1, гарантируя плавную игру на разрешении 1920х1080 пикселей при низких настройках графики. Его архитектура также эффективно справляется с кодированием видео и многозадачностью, делая устройство подходящим как для рабочего процесса, так и для игр.