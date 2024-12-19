Для обновления игры потребуется более 110 ГБ свободного пространства на накопителе

На ПК и консолях Xbox уже доступен новый крупный патч для STALKER 2: Heart of Chornobyl, который приносит значительные улучшения производительности и оптимизации, а также обновления A-Life 2.0 и многое другое.

Этот патч, с номером 1.1, весит внушительные 110 ГБ и устраняет свыше 1800 ошибок, включая множество проблем, мешавших функционированию системы A-Life в оффлайн-режиме, за пределами области видимости игрока. Кроме того, были исправлены различные «аномалии» искусственного интеллекта, и внесены изменения в баланс, такие как увеличение вознаграждений за несколько миссий, коррекция урона от PSY-полей и многое другое.

Новый обширный патч для STALKER 2 приносит улучшения в сфере производительности и оптимизации. В обновлённой версии игры должны лучше работать густонаселённые зоны карты, а проблемы с падением производительности больше не должны беспокоить игроков, включая тех, кто использует карты серии RTX 3000 с включённой технологией FSR. Полный список изменений и исправлений, внесенных в новый патч, можно найти по ссылке.

STALKER 2 лишь недавно стал доступен для игроков на ПК, а также на Xbox Series X и Xbox Series S по всему миру. Сообщается, что к сегодняшнему дню проект GSC Game World уже полностью окупился.