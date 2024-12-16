Благодаря утечке появилось окончательное подтверждение наличия 32 ГБ видеопамяти у RTX 5090

ZOTAC начинает подготовку к предстоящему запуску игровых видеокарт Nvidia Blackwell, как недавно стало известно с сайта компании. Иногда производители компонентов для ПК случайно предоставляют информацию, которая должна оставаться закрытой до момента официального релиза. Тем не менее, такие ситуации происходят достаточно часто, и теперь в сети появилась информация о будущих графических картах серии ZOTAC RTX 5000.

Самые шустрые успели сделать скриншот с сайта, на котором подтверждаются сведения о грядущих видеокартах. В меню навигации была отмечена краткая информация о некоторых из будущих видеоадаптеров в серии RTX 50. Среди них находились RTX 5090, RTX 5090D, RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070. В сети уже были слухи о их потенциальных характеристиках, но теперь есть подтверждение от авторитетного источника.

На другом снимке экрана можно увидеть, что компания ZOTAC добавила опцию GDDR7 в раздел фильтров, которая затем была удалена. Кроме того, была включена опция памяти 32 ГБ, что подтверждает, что RTX 5090 действительно получит 32 ГБ видеопамяти. Обе указанные опции в настоящее время недоступны на фронтенде. RTX 5090 станет основным графическим процессором в линейке Blackwell, увеличив объем видеопамяти с 24 ГБ до 32 ГБ по сравнению с RTX 4090. Однако, остальные графические карты не получат обновления по памяти, за исключением RTX 5070 Ti, которая будет иметь на 4 ГБ больше VRAM, чем RTX 4070 Ti. RTX 5060 и 5060 Ti пока отсутствуют на официальном сайте, что может означать, что их релиз запланирован на более поздний срок.

Оба решения RTX 5060 и 5060 Ti будут использовать один и тот же кристалл GB206, но с различиями в объёме оперативной памяти. Ожидается, что первая волна графических процессоров Nvidia Blackwell RTX 50 будет представлена на выставке CES 2025, к которой компания активно готовится. При этом релиз RTX 5060 и 5060 Ti, скорее всего, состоится в конце февраля или начале марта 2025 года.