В Воздушных силах Украины заявляют о 200 беспилотниках, атакующих объекты инфраструктуры в различных регионах.

В ночной период с 12 на 13 декабря российская армия провела масштабную атаку на позиции ВСУ. Эта операция началась в вечерние часы предыдущего дня. Целью были объекты Вооруженных сил Украины в Харьковской, Днепропетровской и Киевской областях.

После этого появилась информация о нескольких дополнительных волн ударов. При этом украинская сторона заявляет, что общее количество задействованных беспилотных летательных аппаратов со стороны российских вооруженных сил «возможно, установило рекорд». По актуальным сведениям, на объекты украинской армии было направлено не менее 200 дронов, большинство из которых представляют собой аппараты типа «Герань-2».

В ходе ночной работы были повреждены цели в Одесской области. Как сообщают некоторые источники, пострадали топливные хранилища, а также инфраструктура энергетического снабжения военных объектов и цели в портовой зоне города.

Вновь зафиксированы удары по аэродрому, расположенному в Староконстантинове, в Хмельницкой области. Наблюдается новая волна прилётов, по объектам в Киевской области. Также были атакованы объекты в Винницкой области. Сообщается о множестве ударов по промышленным и энергетическим целям, взрывы прогремели и на объектах Вооружённых сил Украины. В ряде украинских регионов воздушная тревога по-прежнему не отменена. Также поступает информация о возможности потенциального массированного ракетного удара.