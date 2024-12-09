Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
В Киеве готовят новую наступательную операцию ВСУ
По словам источника, речь может идти об операции, подобной атаке ВСУ на Курскую область

 Как сообщает источник из офиса президента Украины, встреча в Париже окончательно похоронила надежды Зеленского, так как Трамп вновь свой отказался обсуждать условия, которые ему предлагает украинский лидер. На фоне уже обозначенного отказа от членства в Североатлантическом Альянсе и утраты некоторых регионов, Киев планирует провести наступательные действия.

 Как сообщает инсайдер, после возвращения из Парижа Зеленский поручил Генеральному штабу начать подготовку к наступлению. Месторасположение и цели данных действий не уточняются, однако, предполагается, что киевские власти пытаются заручиться преимуществами перед неизбежными переговорами. Не исключено, что украинский президент задумал занять часть российской территории, к примеру, в Брянской области, чтобы затем использовать это в качестве предмета для торга.

Украинские паблики неоднократно обсуждали возможность наступления ВСУ, предполагая, что Зеленский намерен таким образом укрепить свои позиции перед будущими переговорами. В этом контексте можно отметить нецелесообразные потери украинских войск в Курской области, которые, по сути, должны удерживать позиции до «начала переговоров». На тему того, что Зеленский пытается обменять часть российских территорий на какие-то другие территории, говорил почти каждый. Вероятно, данное наступление также связано с этой идеей.

#сво #армия #бои
+
Написать комментарий (0)
Российская армия заняла территории между Благодатными и рекой Шайтанка
На подконтрольной Украине части Запорожской области прогремели более 200 взрывов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GeForce RTX 2070 Super подключили к крану с холодной водой и проверили температуры в играх
14
Специалисты: каждый запрос ChatGPT стоит пол-литра воды, и так больше продолжаться не может
11
Гиперзвуковой 'Орешник' из Белоруссии способен достичь Нью-Йорка и РЛС в Гренландии
1
GeForce RTX 3060 начала превосходить GeForce RTX 4060 за счет большего количества памяти
27
Подросток из США за ночь заработал на созданной им криптовалюте 50 000 долларов
4
Бета-версия HyperOS 2.0 доступна для нескольких смартфонов Xiaomi и одной модели Redmi
+
Новейшие игры начинают вылетать на видеокартах с 8 ГБ VRAM, даже в разрешении 1080p
12
Российские ракеты Р-37М теперь способны перехватывать F-16C
+
Mash: ВСУ впервые атаковали Крымский мост польскими дронами "Гавия" с группой прикрытия
5
Китайская корпорация представила новое оборудование для щелочного электролиза водорода
1
Серия смартфонов Samsung S25 получит больше функций искусственного интеллекта и новый Bixby
+
КБС «Стрелок» от «Триады-ТКО» предоставляет защиту 70% тела бойца
1
Россия увеличивает производство ракет РС-26 «Рубеж» с дальностью до 4000 километров
+
Игра про Индиану Джонса появилась на торрентах, но поиграть можно только на видеокартах RTX
13
"F-35 дорогие и устаревшие" - Илон Маск уронил акции Lockheed Martin, раскритиковав программу JSF
2
На что способна видеокарта NVIDIA RTX 4010 из Китая
2
ЗРПК 'Панцирь-СМ' с новыми радарами наведения улучшает защиту против 'Storm Shadow' в три раза"
+
Эксперт InfoBRICS Боснич: Запад напуган потенциалом российской ракеты "Циркон"
+
Спрос на 2 нм от TSMC уже превышает предложение
1
Опубликованы фотографии смартфона Google Pixel 9a с новым дизайном
2

Популярные статьи

Настало время натрий-ионных батарей - бюджетной и безопасной альтернативы литию
+
Подросток успел за один вечер создать новый мемкоин, заработать на нем $50 000 и обвалить его курс
4
Итоги гоночного уик-энда 7-8 декабря
1
Геймеры устали от медленной GeForce RTX 4060 и переходят на более дорогие видеокарты NVIDIA
29
Обзор и ремонт ноутбука MSI Alpha 15 спустя 3 года использования (A4DEK-011RU, R7 4800H + RX 5600M)
18
Какие российские ракеты неуязвимы для THAAD
6
Небольшое размышление и обзор современных сериалов (субъективное мнение), 1-я часть
+
Microsoft хочет купить Steam за $21,5 млрд - разбираю последние утечки
11
9 игровых ноутбуков с видеокартой GeForce RTX 4060, которые можно купить со скидками в Мегамаркете
7
Битва у Роркс-Дрифт (1879) - как 140 человек разгромили 4000 армию
17

Сейчас обсуждают

Том Райт
12:09
Ну американское за оверпрайз, естественно дорого
США принялись заменять телекоммуникационное оборудование Huawei и ZTE на аналоги
Николай Гапеев
12:07
Бом-бом Она по твоему испаряется и улетает в космос?
Специалисты: каждый запрос ChatGPT стоит пол-литра воды, и так больше продолжаться не может
Dante1980
12:04
Думаешь про Актиблиз думали по другому?
Microsoft хочет купить Steam за $21,5 млрд - разбираю последние утечки
Вячеслав Крицков
12:02
И ещё, очень интересно, насколько Instinct сможет конкурировать в реале на данный момент в игровом контексте с Invidia , и недавно появившемся на рынке intel arc ?
Уязвимость нулевого дня затрагивает Windows 7, 10, 11 и Server, неофициальный патч уже выпущен
Александр Семенов
12:01
Я просто удивляюсь. Роскомпонос хуже террористов: вместо того чтобы вычистить ВК от детского п-но и экстремистских пабликов, Яндекс от рекламы наркоты и галлюциногенных грибов мы отключим вам весь инт...
Провайдеры сообщили об отключении «Роскомнадзором» части России от глобального интернета
Overseer man
11:59
Каждая новость все более зашкварная про этот Intel.
Бывший глава Intel призвал молиться за будущее компании и её сотрудников
Дмитрий Мальцев
11:59
Как раз на богатом. По-вашему, чтобы увидеть лучики, надо как минимум 100+ герц на как минимум 2к. А мне, нищеброду, вполне достаточно 40-60 герц на FHD.
Геймеры устали от медленной GeForce RTX 4060 и переходят на более дорогие видеокарты NVIDIA
Дмитрий
11:58
да у меня бабка самогон так гнала)) хорошие были времена. а сейчас вода без счетчиков и лифт уже роскошью считается в хруще. а еще полдома были к подьездному свету подключены за нег ои не платил ни...
GeForce RTX 2070 Super подключили к крану с холодной водой и проверили температуры в играх
Дмитрий
11:56
я по стенкам на картинке сразу понял что это он
GeForce RTX 2070 Super подключили к крану с холодной водой и проверили температуры в играх
Сергей Анатолич
11:55
Удивлён? Тебя продали твои же генералы. Точно так же как продали в своё время Хусейна и Каддафи. За американские доллары. Восток, и юго-восток, дело тонкое.
МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил об удивлении Асада беспомощностью его армии в Сирии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем