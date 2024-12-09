По словам источника, речь может идти об операции, подобной атаке ВСУ на Курскую область

Как сообщает источник из офиса президента Украины, встреча в Париже окончательно похоронила надежды Зеленского, так как Трамп вновь свой отказался обсуждать условия, которые ему предлагает украинский лидер. На фоне уже обозначенного отказа от членства в Североатлантическом Альянсе и утраты некоторых регионов, Киев планирует провести наступательные действия.

Как сообщает инсайдер, после возвращения из Парижа Зеленский поручил Генеральному штабу начать подготовку к наступлению. Месторасположение и цели данных действий не уточняются, однако, предполагается, что киевские власти пытаются заручиться преимуществами перед неизбежными переговорами. Не исключено, что украинский президент задумал занять часть российской территории, к примеру, в Брянской области, чтобы затем использовать это в качестве предмета для торга.

Украинские паблики неоднократно обсуждали возможность наступления ВСУ, предполагая, что Зеленский намерен таким образом укрепить свои позиции перед будущими переговорами. В этом контексте можно отметить нецелесообразные потери украинских войск в Курской области, которые, по сути, должны удерживать позиции до «начала переговоров». На тему того, что Зеленский пытается обменять часть российских территорий на какие-то другие территории, говорил почти каждый. Вероятно, данное наступление также связано с этой идеей.