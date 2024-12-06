Новое ПО позволяет получать актуальную информацию о техническом состоянии и местоположении транспорта, а также управлять некоторыми его функциями.

Компания «МБ Рус», ранее представлявшая в Российской Федерации Mercedes-Benz и в настоящее время работающая с брендом Aito Seres, анонсировала отечественное приложение для кроссоверов M5 и M7. Это приложение даёт возможность пользователям получать информацию о состоянии автомобиля и управлять некоторыми его функциями на расстоянии.

В числе данных, доступных в приложении, указаны, например, сведения о местоположении автомобиля, уведомления о его техническом состоянии, а также уведомления от тревожных датчиков, включая оповещения об открытых дверях или попытках угона. Помимо этого есть возможности контроля охранных систем.

Владельцы автомобилей смогут регулировать микроклимат в салоне, активировать обогрев руля, зеркал и сидений или задействовать функцию разморозки лобового стекла. На Aito M7 есть опция «Быстрый обогрев», в котором одновременно функционируют передний и задний кондиционеры, включается рециркуляция воздуха, и устанавливается максимальная температура. Также автомобиль может распознавать своего хозяина по смартфону.

Приложение разработано компанией «МБ Рус» в сотрудничестве с фирмой Pandora. Для его использования потребуется не только загрузить приложение на устройство, но и оснастить автомобиль специальным модулем. Информация о стоимости этого блока пока отсутствует.

В ближайшее время российская линия Aito расширится новой флагманской моделью — крупным кроссовером M9, который будет оснащён гибридной системой мощностью 496 лошадиных сил. Эта модель планируется для официальной сертификации на российском рынке и получит русифицированную медиасистему. Приём предварительных заказов начался ещё в сентябре, а старт продаж ожидается не раньше первого квартала следующего года.