В игре будет доступно ограниченное количество трасс, автомобилей и гоночных событий





Sony Interactive Entertainment и Polyphony Digital заявили, что в ближайшее время на PlayStation 4 и PlayStation 5 выйдет My First Gran Turismo — бесплатная демо-версия Gran Turismo 7. Создатель игры и знаменитый дизайнер Казунори Ямаути поделились целью My First Gran Turismo в официальном блоге PlayStation.

В демо-версии My First Gran Turismo будут предложены три гоночных события, три заезда на время, три этапа Music Rally, весь набор лицензионных тестов, а также восемнадцать уникальных автомашин и три трассы: Kyoto Driving Park, Deep Forest Raceway и Trial Mountain Circuit. Владельцы PS VR2 смогут испытать демо в виртуальной реальности.

К сожалению, о версии для ПК пока нет никаких новостей. Два года назад Ямаути сделал заявление, которое вселило надежду в геймеров на компьютерах, но вскоре он откатил свои слова, уточнив, что хотя они действительно рассматривали такую возможность, на тот момент разработка никакой версии не велась.

Это вызывает удивление, поскольку Sony постепенно и уверенно переводит свои эксклюзивные игры на ПК. На данный момент Gran Turismo 7 выглядит как один из самых амбициозных проектов. Его отсутствие на платформе ПК будет странным, учитывая, что это могло бы принести разработчикам немалую прибыль.