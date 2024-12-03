По словам истца, Apple осуществляет наблюдение за своими работниками даже когда они не находятся на работе

Компания Apple подчеркивает свою приверженность защите неприкосновенности частной жизни и проявляет заботу о создании положительной атмосферы для своих работников. Однако, учитывая последние новости, эти заявления вызывают сомнения. Как сообщает Semafor, экс-сотрудник обратился в суд, обвинив компанию в чрезмерном контроле над персоналом и нарушении личного пространства.

Иск был подан в воскресенье в судебные инстанции Калифорнии. Истец утверждает, что Apple осуществляет наблюдение за своими работниками с использованием физических методов и видеонаблюдения, даже когда сотрудники не находятся на работе или покинули компанию. В документе указывается, что трудовая политика Apple является навязчивой и нарушает законы Калифорнии, серьёзно ущемляя права сотрудников на конфиденциальность.

Истец Амар Бхакта трудился в отделе рекламных технологий компании Apple с 2020 года. В своем иске он утверждает, что компания ограничила его участие в общественных обсуждениях на платформах цифровой рекламы и даже потребовала внести изменения в информацию о его работе в профиле LinkedIn.

Амар Бхакта также заявляет, что действия Apple, которые ограничивают его профессиональную активность за пределами компании, лишают его реальных карьерных возможностей. Он также утверждает, что компания Apple требует от всех своих работников использования исключительно устройств Apple в процессе работы, однако, из-за ограничений этих устройств некоторые сотрудники обращаются к личным гаджетам. Если кто-то применяет свои собственные устройства или использует личную учетную запись iCloud для служебных нужд, как утверждается, компания контролирует эту активность.

Согласно отчёту, Apple опровергла все выдвинутые против неё обвинения, акцентируя внимание на своей приверженности к защите прав работников и созданию благоприятной рабочей обстановки. Вопрос о том, превышают ли внутренние политики Apple законные рамки, будет решён в ходе судебного разбирательства.