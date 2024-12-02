Новинка будет потреблять на 25% меньше, чем Radeon RX 7900 XTX

Недавние слухи о графических процессорах AMD RDNA 4 поступили от участника форума Chiphell Чжан Чжунхао, который ранее точно предсказал даты выхода Ryzen 9800X3D и поделился сведениями о будущих продуктах AMD, включая новую линейку UDNA. В своём последнем сообщении на форуме он сообщил о предстоящем флагмане Radeon RX 8800 XT.

По имеющейся информации, AMD RDNA 4 будет официально запущена в массовое производство в середине декабря. Это совпадает с планом по выходу видеокарт в первом квартале 2025 года, а анонс продукции пройдет на выставке CES 2025. Ожидается, что флагманской видеокартой станет Radeon RX 8800 XT, хотя наименование может оказаться неофициальным, и «красная команда» может выбрать другое имя или бренд для своей новой линейки RDNA 4.

Сообщается, что видеокарта AMD Radeon RX 8800 XT, построенная на архитектуре RDNA 4, будет потреблять на 25% меньше энергии по сравнению с Radeon RX 7900 XTX. Последняя в среднем использует около 350 Вт во время игр, что подразумевает, что для графического процессора RDNA 4 на базе Navi 48 можно ожидать потребление около 250-270 Вт. Примерно такой же уровень потребления демонстрируют RTX 4070 Ti и её SUPER-версия при нагрузке.

Что касается производительности, то предполагается, что графический процессор AMD Radeon RX 8800 XT «RDNA 4» обеспечивает более 45% прирост в производительности трассировки лучей. Существует информация о том, что множество популярных игр были протестированы и демонстрируют даже более высокий прирост производительности. Компания AMD уже подтвердила, что следующая линейка видеокарт будет обладать значительными улучшениями в области трассировки лучей и искусственного интеллекта.

Аналогичные технологии RT и ИИ применяются и в консоли Sony PS5, что также гарантирует заметные улучшения в этих аспектах. По производительности новая видеокарта будет сопоставима с RTX 4080 и RTX 4080 SUPER, что является отличным результатом с учётом её более низкого энергопотребления.