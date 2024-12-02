X-ble увеличивает силу и выносливость верхней части тела, а также уменьшает нагрузку на плечевой пояс на 60%

Южнокорейская компания Hyundai-Kia представила новейшее устройство, предназначенное для упрощения работы сотрудников на сборочном конвейере — «плечевой робот» X-ble. По данным портала New Atlas, этот аппарат снижает мышечную нагрузку до 60%.

X-ble предназначен для помощи работникам, которые часто поднимают руки. Устройство увеличивает силу и выносливость верхней части тела, уменьшая нагрузку на плечевой пояс на 60% и роняя напряжение дельтовидных мышц на 30%. Конструкция этого инновационного устройства выполнена из углеродного композита, его вес составляет менее двух килограммов, и оно функционирует без подключения к внешнему источнику электроэнергии. Система создает «вспомогательную силу, используя многозвенную конструкцию для компенсации мышечной нагрузки». Робот способен выполнять до 700 000 движений в год.

X-ble представлен в двух модификациях. Первая версия обеспечивает вспомогательную силу до 2,9 кгс, вторая — до 3,7 кгс. Роботизированное плечо позволяет поднимать нагрузки до 3,7 килограмма, требуя от работника минимальных усилий.

Эта инновация может быть внедрена в различные сферы производства. На производственных линиях Hyundai и Kia она будет появится в первой половине 2025 года. В 2026 году планируется выход на международные рынки.