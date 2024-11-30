Автомобиль представляет собой международную версию китайской модели Roewe RX5

Компания «Мир-Дистрибьютор», представляющая в России бренд MG Motor, который имеет британско-китайское происхождение, пополнила свой ассортимент новинкой — кроссовером RX5. По информации с официального сайта, данная модель уже доступна для предзаказа с ценой 2,8 миллиона рублей. Однако полный список комплектаций и расценок ещё не раскрыт.

MG RX5 — это международная модификация модели Roewe RX5, третье поколение которого активно продается в Китае начиная с 2022 года. Длина версии для российского рынка составляет 4571 мм, размеры в других направлениях пока не уточнены. Экстерьер автомобиля украшен 19-дюймовыми легкосплавными дисками, панорамной крышей с люком и двойным задним спойлером. Багажное отделение включает электропривод и предлагает объем от 430 до 1639 литров для перевозки грузов.

В комплектацию автомобиля входят цифровая панель приборов, мультимедийная система с дисплеем диагональю 14,1 дюйма, совместимая с Android Auto и Apple CarPlay, беспроводная зарядка для мобильных устройств и двухзонный климат-контроль. Сиденье водителя имеет возможность электрорегулировки в шести направлениях. Помимо этого предусмотрен бесключевой доступ с кнопкой для запуска двигателя, круиз-контроль, система стабилизации и камеры кругового обзора с опцией «прозрачное шасси».

В Китае RX5 доступна также в гибридной конфигурации, однако для российского рынка предложен лишь 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 171 лошадиную силу, который позволяет разгоняться до 100 км/ч за 9,4 секунды. Этот двигатель работает в паре с семиступенчатой трансмиссией и передним приводом.