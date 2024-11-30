Предприятие будет специализироваться на производстве гибридов и электрокаров

Группа GAC и компания Huawei сообщили о расширении своего сотрудничества. Эти две китайские фирмы намерены создать новый автомобильный бренд, который будет специализироваться на производстве «умных» премиум-автомобилей, работающих на «новых источниках энергии», что включает плагин-гибриды и электромобили. Официальное соглашение было подписано в Гуанчжоу 30 ноября.

Для GAC новый бренд станет уже четвёртым в их портфеле, помимо марок Trumpchi, Aion и Hyptec. Пока нет дополнительных сведений о новом проекте — название и сроки запуска еще не обнародованы. Однако, ранее сообщалось, что совместное предприятие планирует выпустить крупный седан, представленный пока в виде концепта, а также кроссовер и минивэн.

Известно, что создание нового бренда будет проходить с высокой степенью участия компании Huawei. Это подразумевает, что Huawei предоставит не только свою фирменную операционную систему HarmonyOS, но и свои технологии автоматизированного вождения, а также разнообразные компоненты. В результате новое совместное предприятие войдёт в состав альянса HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance).

На данный момент Huawei уже имеет партнёрские отношения в рамках HIMA с такими компаниями, как Seres, Chery, BAIC и JAC. В сотрудничестве с ними Huawei запустила бренды Aito, Luxeed, Stelato и Maextro. Последний из них совсем недавно представил свою первую модель — большой и роскошный электроседан S800, который ориентирован на соперничество с Mercedes-Maybach S-класса.