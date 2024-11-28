За минувшие месяцы 2024 года в стране было выпущено примерно 599 тысяч транспортных средств

По итогам октября 2024 года производство легковых автомобилей в России возросло более чем на 50%. Это подтверждается данными, представленными Росстатом. Также наблюдается рост как в месячном, так и в годовом исчислении за минувшие десять месяцев текущего года.

В октябре на территории Российской Федерации было собрано 91,2 тысячи легковых автомобилей, что на 54,1% превышает показатели октября 2023 года. Увеличение по сравнению с сентябрём составило 38,6%. С начала января до конца октября на рынке было произведено 599 тысяч автомобилей. Таким образом, годовой прирост составил 41,4%. Тем самым российская автопромышленность немного улучшила свои показатели, поскольку за период с января по сентябрь прирост составил 39,3%. Рост объёмов производства демонстрирует положительные тенденции для российского автопрома в условиях постоянно меняющейся экономической среды.

Производство грузовиков также возросло — на 9,3% по сравнению с прошлым месяцем и на 11,4% за период с января по октябрь. В октябре выпуск двигателей внутреннего сгорания увеличился на 16%. В то же время, сборка автобусов, чья максимальная масса не превышает 5 тонн, серьезно сократилась на 40,6%.

В этом году ожидалось, что производство в российском автопроме получит дополнительный импульс благодаря возобновлению работы завода в Санкт-Петербурге, ранее принадлежащему концерну Toyota. Однако, стало известно, что его перезапуск до конца 2024 года не состоится.