Однако, руководство острова не намерено переносить свои самые передовые технологии и исследовательские центры

Согласно заявлениям министра Совета по науке и технологиям Тайваня Ву Чэнвэня, компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) может начать перенаправлять свою технологию производства 2-нанометровых чипов в другие страны после 2025 года.

Эта технология TSMC будет находиться в конкурентной борьбе с процессом Intel 18A, который также запланирован к серийному производству в 2025 году. По словам министра, правительство Тайваня готово рассмотреть возможность передачи новейших технологий в дружественные государства, как только TSMC начнет разработку преемственных технологий после 2-нанометровой.

Накануне Ву выступил на пресс-конференции в Тайване, где сосредоточил внимание журналистов на важных вопросах, связанных с передовыми исследованиями в области полупроводников, которые продолжают оставаться на Тайване. Также он высказал своё мнение об опасениях относительно передачи современных технологий в сфере микросхем в Соединенные Штаты.

Он получил вопрос от прессы о том, сможет ли новая администрация США ускорить процесс переноса передовых технологий производства чипов на американскую землю. В рамках Закона о чипах и науке администрация Байдена сумела убедить такие компании, как TSMC, инвестировать в создание передовых фабрик по производству полупроводников в США. TSMC получила 6,6 миллиарда долларов, которые будут использованы для запуска трёх заводов в Америке, причём один из которых должен специализироваться на производстве чипов с техпроцессом 2 нм.

Ву отметил, что TSMC планирует начать выпуск 2-нанометровых чипов на Тайване в 2025 году, и вопрос о том, сможет ли компания наладить производство таких чипов в дружественных странах за границей, будет обсуждаться правительством только после начала массового выпуска.

Во время своей речи министр также ответил на вопрос о том, вызывает ли у него беспокойство «утечка» полупроводниковой отрасли Тайваня. Он подчеркнул, что это маловероятно, так как все научные и исследовательские мощности TSMC находятся на острове. Несмотря на то что Закон о чипах стимулировал TSMC к созданию производственных площадок в США, данные соглашения не привели к обязательствам по открытию исследовательских центров за границей.

Производство полупроводников играет критически важную роль в экономике Тайваня и, соответственно, в его национальной безопасности. TSMC занимает позицию самой ценной компании на тайваньском фондовом рынке и является главным источником доходов в регионе. Он отметил, что ведущие исследования в сфере производства полупроводников останутся сосредоточены на Тайване.