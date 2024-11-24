Сообщается, что разработчики всё активнее добавляют поддержку данного апскейлинга

Технология XeSS от Intel была представлена на фоне уже хорошо известных альтернатив, таких как DLSS от NVIDIA и FSR от AMD. Несмотря на трудности с её внедрением в рынок, компания продолжает активно работать над популяризацией XeSS, и эта технология масштабирования стала рассматриваться как реальная альтернатива существующим решениям. Благодаря усилиям Intel, XeSS получила поддержку в более чем двухстах играх, и этот список продолжает расширяться.

Хотя нет точных данных о том, какие именно игры поддерживают Intel XeSS, на Steam доступна 201 игра, совместимая с этой технологией масштабирования. Интересно отметить, что в этом году большинство новых игр включили в себя технологии масштабирования, вероятно, благодаря успешному 2024 году для игровой индустрии. Тем не менее, удивительно, что эта технология получила признание, несмотря на недостаточно активное развитие графических процессоров компании Intel.

Intel XeSS, безусловно, займет важное место в будущем, особенно с запуском новых архитектур графических процессоров от Синего гиганта, что, скорее всего, приведет к значительному увеличению производительности и популярности среди игроков.