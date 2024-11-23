Вероятно, это будет самая бюджетная модель из готовящейся к выходу линейки

AMD еще не представила свои процессоры Threadripper и Threadripper Pro на архитектуре Zen 5, хотя другие линейки уже доступны на соответствующих платформах. К ним относятся массовые настольные процессоры Granite Ridge Ryzen 9000, мобильные чипы AMD Strix Point и серия EPYC.

Чипы AMD Threadripper Zen 5, основанные на сокете SP6, ожидаются в ближайшем будущем, однако в данный момент информация о их характеристиках и официальной дате релиза весьма ограничена. Вероятно, это уже второй случай утечки, связанной с серией Threadripper на архитектуре Zen 5.

В последний раз мы наблюдали флагманский 96-ядерный процессор Threadripper 9000 в манифесте отгрузки NBD к концу августа, а теперь добавлен еще один процессор. Эта информация была опубликована инсайдером Olrak29, который поделился журналом отгрузки, где упоминаются два процессора Threadripper 9000, включая 96-ядерный флагман и 16-ядерная модель начального уровня.

Хотя в документации не фигурирует название Shimada Peak, вполне вероятно, что это именно чипы Shimada Peak, о которых шла речь в более ранних утечках. 16-ядерный процессор Threadripper 9000 будет обладать 32 потоками и архитектурой, основанной на двух 8-ядерных кристаллах, тогда как 96-ядерный вариант предложит конфигурацию из 96 ядер и 192 потока на базе 12 кристаллов.

Каждый CCD будет включать 32 МБ кэша L3, что в итоге обеспечит 384 МБ кэша L3 на 96-ядерном процессоре. Это соответствует спецификациям Threadripper PRO 7995WX и, как ожидается, будет иметь много схожих характеристик, таких как TDP 350 Вт, 128 линий PCI-E и совместимость с теми же чипсетами. Главное отличие между ними заключается в технологическом процессе и архитектуре. Кроме того, предполагается использование 3D V-Cache в новых чипах Threadripper следующего поколения, и будет любопытно увидеть это в действии.

Ожидается, что процессоры Threadripper 9000 и Pro 9000 выйдут на тех же чипсетах TRX50 и WRX90 соответственно в 2025 году, но пока нет точной информации о конкретной дате релиза.