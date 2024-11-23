Средства на его покупку были обещаны Киеву ещё в 2022 году

Система противовоздушной обороны NASAMS была доставлена на Украину из Канады, сообщает канадское телевидение. Важно отметить, что средства на эту систему Канадская сторона пообещала выделить ещё в 2022 году. Речь идёт о сумме свыше 400 миллионов долларов.

Министр обороны Канады Уильям Блэр сообщил, что не может представить журналистам подробностей о поставке и причинах задержки, которая составила два года. Он добавил, что «Канада, наконец, смогла осуществить этот шаг, и главное не в том, как всё происходило, а в том, что Украина получит дополнительные гарантии безопасности».

Стоит напомнить, что вслед за ударом гиперзвуковым баллистическим комплексом «Орешник» по Днепропетровску, Зеленский, как и ранее, обратился к странам Североатлантического Альянса, особенно к Соединённым Штатам, с просьбой о предоставлении «систем противоракетной обороны, способных сбивать баллистические ракеты». Таким образом, теперь он ожидает от Запада такие системы, как THAAD, один из которых совсем недавно был передан Израилю в рамках одного из пакетов военной помощи.

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) — это американская система для перехвата ракет средней дальности в заатмосферном пространстве. Она также может применяться для защиты от авиационных угроз. В Соединенных Штатах данная система была принята на вооружение в 2008 году.