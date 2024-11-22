Устройство получило 2K-разрешение и частоту обновления изображения 240 Гц

Всего несколько дней появилась информация о MO32U, новом OLED-мониторе с 4K-разрешением и диагональю 32 дюйма в линейке игровых устройств от Gigabyte. Теперь же бренд обновил свой 27-дюймовый ассортимент, выпустив модель MO27Q2. Важно отметить, что новинка, вероятно, получит ту же QD-OLED панель от Samsung Display, что и Aorus FO27Q2.

Эта модель имеет разрешение 2560х1440 пикселей и частоту обновления изображения 240 Гц с временем отклика всего 0,03 мс. MO27Q2 охватывает 99% цветового пространства DCI-P3 и обеспечивает углы обзора 178 по горизонтали и 178 по вертикали, а также предлагает 10-битное изображение. Помимо этого, данная панель имеет сертификаты VESA ClearMR 1300 и DisplayHDR True Black 400, что предполагает максимальную яркость в 250 нит и до 1000 нит при воспроизведении HDR-контента.

Вместе с этим, в MO27Q2 отсутствует 3,5-мм разъем, который имеется у FO27Q2. Модель дополнена такими опциями, как KVM-переключатель и стандартный пакет игровых улучшений от Gigabyte, а также имеет регулируемую подставку и возможность закрепить его на кронштейн VESA 100 x 100 мм. В этом аспекте нет различий между FO27Q2 и MO27Q2. Оба устройства получили по паре 5-ваттных динамиков и располагают портами: одним DisplayPort 1.4, двумя HDMI 2.1, тремя разъемами USB 3.2 Type-A и одним USB Type-C.

По информации от ComputerBase, продажи MO27Q2 начнутся в первом квартале 2025 года.