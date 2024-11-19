Согласно информации источников, это связано с огромным количеством мошенников на данной площадке

Mega Financial Holding Co., а также её дочерние компании и другие местные кредитные организации убирают свои рекламные объявления из этой глобальной социальной сети, как сообщил председатель Рэй Дон во вторник. По словам Дона, его банк уже остановил рекламу на Facebook*, ранее тратя около 490 000 долларов на рекламные кампании на этой платформе ежегодно.

Неожиданный шаг стал результатом усиливающегося давления на руководителей социальных платформ, чтобы они предприняли более решительные действия для борьбы с растущим онлайн-мошенничеством, особенно в странах с увеличивающимся числом пожилых людей. Хотя суммы на Тайване незначительны, согласованные меры, предпринятые кредитными учреждениями архипелага, могут вдохновить организации в других регионах на то, чтобы оказать реальное финансовое влияние на Meta* и её партнёров.

«На Facebook было множество схем мошенничества, и некоторые злоумышленники маскировались под банковские учреждения. Мы надеемся, что Facebook примет меры для решения данной проблемы, поэтому принято решение приостановить рекламу на этой платформе вместе с другими банками Тайваня», — отметил Дон.

Он также добавил, что к этой инициативе присоединятся десять местных банков, среди которых Mega и Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. Представитель SCSB подтвердил, что они участвуют в совместной акции с Mega и сообщил, что банк также прекратил свою рекламную деятельность на Facebook, однако отказался раскрыть информацию о расходах SCSB на этой платформе.

Facebook* и Meta* являются запрещённым на территории России экстремистскими организациями.