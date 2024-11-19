Сообщается, что автомобиль станет доступен для покупки уже в начале 2025 года

Флагманский кроссовер «Москвич 8» будет иметь стоимость от 2,8 до 3 миллионов рублей в зависимости от выбранной комплектации. Эти данные предоставил «Автостат», ссылаясь на представителя дилерской группы «Авилон». Ожидается, что поступление автомобилей в автосалоны начнётся не ранее начала 2025 года.

Цены пока что неофициальные, и их озвучил директор по розничным продажам «Авилон» Илья Петров. Сами производители ещё не раскрыли информации о возможных комплектациях, моделях и ценах. Ранее планировалось, что продажи начнутся в четвёртом квартале текущего года, однако теперь, скорее всего, сроки будут изменены.

В конце лета был проведён опрос о том, какую сумму они готовы отдать за новый «Москвич 8». Более 80% участников указали, что готовы заплатить от 2,5 до 2,8 миллиона рублей. Это означает, что более высокая цена привлечёт внимание лишь каждого пятого потенциального покупателя.

Публичная презентация «Москвич 8» состоялась в Москве в начале августа. Длина автомобиля составляет 4824 миллиметра, а его колёсная база — 2830 миллиметров. Под капотом установлен турбомотор мощностью 174 лошадиной силы с 7-ступенчатой трансмиссией «робот» и передним приводом. Эта модель, основанная на китайском JAC Sehol X8 Plus, будет стандартно оснащена семью местами в салоне.