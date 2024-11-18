Проблемы наблюдаются в таких играх, как Silent Hill 2 и Star Wars Jedi: Survivor

PS5 Pro вышла почти две недели назад, и в сети появляется больше информации о её возможностях и некоторых ограничениях. Более 50 игр уже получили улучшения для PS5 Pro, однако, по информации от ранних пользователей, несколько из них выглядят значительно хуже, чем на стандартной PS5.

Некоторые владельцы Pro, протестировавшие Silent Hill 2 на новой консоли в режимах качества и производительности, а затем обратились к сабреддиту Silent Hill с недовольством. Один из игроков, известный как USDOT, разместил геймплей, где наглядно демонстрируется, что игра не функционирует должным образом на Pro-версии.

USDOT сообщает, что ремейк продолжает работать на 30 кадрах в секунду в качестве качества. В режиме производительности частота кадров увеличивается до 60 fps, однако, текстуры значительно ухудшаются. Основная проблема, похоже, заключается в том, как Pro обрабатывает водные эффекты. В окрестностях луж и в местах, где дождь падает на землю, наблюдается размытость, что, по мнению экспертов, вызвано технологией PSSR Pro.

Silent Hill 2 не единственный проект с недостатками. Digital Foundry также провела анализ производительности Star Wars Jedi: Survivor на Pro по сравнению с стандартной PS5 и пришла к выводу, что игра сталкивается с аналогичными проблемами, связанными с PSSR. В видеоматериалах DF можно увидеть тот же эффект размытия, когда Star Wars Jedi: Survivor запускается в режиме производительности. Для ясности, видео демонстрирует, как игра выглядит на обычной PS5 в этом же режиме, подчеркивая, что на Pro качество действительно ниже. Digital Foundry указывает, что главной причиной этого, вероятно, является PSSR. Технологии ИИ, по всей видимости, были сбиты с толку изображением, которое специально выполнено с минимальным количеством деталей. При активации масштабирования каждый кадр оказывается различным, что, как кажется, приводит к размытости конечного результата.