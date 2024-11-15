Таким образом он выразил свою разочарованность в Илоне Маске, который поддержал избранного президента США Дональда Трампа

Андреас Эггенсбергер, владелец небольшого экологического отеля в Фюссене, Германия, убрал три зарядные станции Tesla со своей территории. Как сообщает Teslarati, в социальных сетях он поделился своими мыслями о данном решении, которое было вызвано действиями Илона Маска, главы компании Tesla. Эггенсбергер был удивлён, узнав о поддержке Маском избранного президента США Дональда Трампа.

Как заявляет хозяин отеля, он всегда ценил Маска за его стремление продвигать технологии и инновации ради светлого будущего. Однако, последние поступки бизнесмена его расстроили. В результате Эггенсбергер не только убрал зарядные станции, но и решил продать Tesla Model S, которая использовалась в отеле для транзита гостей и проката.

Владелец гостиницы сообщил, что после оглашения своего решения он получил ряд бронирований от людей, выразивших ему поддержку. Однако, в соцсетях Андреаса также критиковали за то, что его политические убеждения создают неудобства для клиентов. Тем не менее, Эггенсбергер уже заявил о намерении установить на месте для зарядки Tesla альтернативные точки от одного из национальных операторов.

С поддержкой Трампа, глава Tesla может начать оказывать непосредственное влияние на работу американских государственных учреждений. Илон Маск занял одну из ведущих позиций в новообразованном Департаменте правительственной эффективности (DOGE).