Игра уже на старте будет иметь поддержку DLSS 3 и FSR 3.1

Для того чтобы соответствовать базовым требованиям, пользователям понадобятся видеокарты Radeon RX 580, GeForce GTX 1060, или Arc A750. Это позволит запустить Stalker 2 в разрешении FullHD с частотой 30 FPS. Если вы привыкли к лучшему качеству графики на консолях, то пользователям ПК стоит задуматься об обновлении, чтобы достичь хотя бы 60 FPS, для чего подойдут Radeon RX 5700 XT, RTX 2070 SUPER либо RTX 4060, решения Intel Arc не дотягивают до этого уровня производительности.

Для достижения рекомендуемых настроек с высокой графикой на 1440p при 60 FPS необходимы Radeon RX 6800 XT, RTX 3070 Ti или RTX 4070. Также следует учитывать, что для этого потребуется как минимум 32 ГБ оперативной памяти, в то время как для других уровней производительности будет хватать 16 ГБ. Для комфортного гейминга на «Ультра» настройках, разработчики Stalker 2 советуют использовать RTX 4080 или RX 7900 XTX, способные обеспечить 4K при 60 FPS.

В NVIDIA подтвердили, что игра получит поддержку технологии DLSS 3, включая возможности Super Resolution и Frame Generation. Аналогично AMD объявила о поддержке FSR 3.1, которая предоставляет отдельное масштабирование и генерацию кадров. Однако функция FSR FG может быть не активна.

Согласно тестам NVIDIA, графическая карта RTX 4090 демонстрирует среднее значение свыше 52 FPS с отключенным DLSS на максимальных настройках графики в 4K разрешении, а с включенным DLSS 3 эта цифра может достигать 123,9 FPS, включая как «Суперразрешение», так и генерацию кадров.

Для более распространенных мониторов 1440p и 1080p, игроки смогут использовать RTX 4060 Ti, но только с активированным DLSS 3. NVIDIA пока не предоставила результаты тестов для видеокарт серий RTX 30 и RTX 20. Важно отметить, что приведенные тесты отражают максимальные настройки. Игра выйдет 20 ноября, и пользователи PC Game Pass смогут ее загрузить.