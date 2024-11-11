Политик заявил, что верит в свою победу на последующих выборах

Как сообщает издание Bloomberg, канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о готовности перенести парламентское голосование по вотуму доверия на несколько недель до Рождества. Это может поспособствовать проведению досрочных выборов в стране уже в феврале.

Шольц, чье коалиционное правительство, состоящее из трех партий, распалось на прошлой неделе, отметил, что изменение графика будет зависеть от договоренности лидеров парламентских фракций его Социал-демократической партии с двумя партиями, поддерживающими кандидатуру Фридриха Мерца. Мерц, представляющий христианских демократов, выдвинулся на пост канцлера с намерением сдвинуть Германию в сторону более консервативной политики.

Крупнейшая экономика Европы оказалась в состоянии политической неопределенности после увольнения Шольцем министра финансов Кристиана Линднера, представлявшего Свободную демократическую партию. Это решение привело к конфликту в правящей коалиции из-за разногласий по поводу финансирования за счет заёмных средств расходов на увеличение военной помощи Украине.

Несмотря на то что опросы свидетельствуют о том, что Мерц является лидером в предвыборной гонке, Шольц в воскресенье заверил, что верит в свою победу. Он напомнил, что уже сталкивался с непростыми результатами опросов перед тем, как занять пост канцлера в 2021 году. Кроме того, он отметил, что рассчитывает на поддержку своей партии на предстоящих выборах, когда будет претендовать на новый срок.

Ранее Шольц сообщал, что в середине января он намерен провести голосование о доверии, на котором, по ожиданиям, он потерпит неудачу. Это шаг необходим для того, чтобы президент Германии мог назначить досрочные выборы.

Правительство Шольца оказалось в кризисе в тот же день, когда Дональд Трамп был провозглашен победителем выборов президента США.