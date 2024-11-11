Процессор от MediaTek продемонстрировал 30-процентный прирост в тестах 3DMark

Хотя большинство тестов продемонстрировали, что MediaTek Dimensity 9400 немного уступает своим конкурентам, таким как Apple A18 Pro и Snapdragon 8 Elite, в области производительности и эффективности центрального процессора, ситуация в графической составляющей кардинально отличается. Новый анализ подтвердил выдающиеся графические возможности чипсета MediaTek.

В соответствии с исследованиями Golden Reviewer, графический процессор Immortalis-G925 в составе Dimensity 9400 продемонстрировал большую мощность и эффективность по сравнению с Apple A18 Pro. В тесте трассировки лучей Solar Bay от 3DMark Dimensity 9400 набрал 11 817 баллов, потребляя при этом 11,4 Вт, в то время как A18 Pro показал результат в 8 587 баллов при потреблении 11,1 Вт. Эти данные указывают на заметное преимущество Dimensity 9400 по эффективности. Чипсет MediaTek оказался примерно на 30% более эффективным, чем чип в iPhone 16 Pro Max в рамках данного тестирования.

Ситуация в других тестах 3DMark аналогична. В тесте Steel Nomad Light чип Dimensity 9400 демонстрирует лучшие результаты по сравнению с A18 Pro, при этом расходует меньше ресурсов, что указывает на приблизительно 40% увеличение эффективности по сравнению с процессором Apple. То же касается теста WildLife Extreme, где Dimensity 9400 не только превосходит A18 Pro, но и делает это с меньшими затратами энергии.

Вывод, соответственно, напрашивается следущий: чип Dimensity 9400 от MediaTek уверенно занимает одну из лидирующих позиций в области GPU и показывает лучшие результаты, чем A18 Pro во множестве тестов. Однако, пока неизвестно, как он будет себя вести в аналогичных испытаниях против Snapdragon 8 Elite.