Сообщается, что льготная программа «Дальневосточная и арктическая ипотека» продлена до 2030 года

Следует подчеркнуть, что особое внимание к территориям Дальнего Востока и Арктического региона становится более важным элементом российской стратегии. По этой причине предпринимаются шаги, необходимые для улучшения качества жизни, развитие инфраструктуры и усиление кадрового потенциала в этих областях.

Одной из ключевых инициатив, одобренных Владимиром Путиным, стало продление программы льготной ипотеки «Дальневосточная и арктическая ипотека». Россияне будут иметь возможность воспользоваться кредитами с низкой процентной ставкой в 2% годовых до 2030 года. Эта инициатива значительно уменьшит финансовую нагрузку на граждан страны, намеревающихся приобрести дом или квартиру в указанных регионах. Вместе с этим она будет способствовать росту внутренней миграции на Дальний Восток и в Арктику. Кроме того, многодетные семьи, проживающие на Чукотке и в других частях Дальнего Востока, смогут получить до 1 миллиона рублей на погашение ипотечного кредита.

Среди одобренных инициатив находится запуск программы «Земский работник культуры». С января 2025 года специалисты в этой области, готовые трудиться на Дальнем Востоке, смогут получать единовременную выплату в размере 2 миллионов рублей. Эта мера поддержки направлена на людей, желающих связать свою карьеру с удалёнными регионами страны, где существует большая нехватка кадров.

Кроме того, на острове Русский планируется создать современный научно-технологический центр, который будет служить ключевой площадкой для продвижения научных разработок и технологических инициатив. Данная инициатива ориентирована на привлечение молодых исследователей и специалистов, а также на укрепление международного сотрудничества и содействие в развитии новейших технологий.