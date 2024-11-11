Наступление в данном районе не проводилось с середины лета

Российская армия начала наступательные действия на территории бывшего Времевского выступа и заняла населённый пункт Макаровка, над которым был поднят российский флаг. Информацию предоставил Владимир Рогов, член Общественной палаты Российской Федерации.

Как сообщается, в настоящее время одна часть армии «Восток» подтягивает свои резервы в направлении Угледара, стремясь соединиться с силами войск «Центр», чтобы окружить Курахово. В то же время другая часть продвигается вперёд на территории бывшего Времевского выступа и успешно овладела посёлком Макаровка.

«Российские войска водрузили триколор в Макаровке. Сейчас идет зачистка. Это еще один шаг вперед к освобождению исторических южнорусских земель от украинских формирований. Ребята продвигаются с юга на север. Давление на ВСУ на Времевском направлении усиливается», — сообщает Владимир Рогов.

Другие российские источники также подтверждают переход Макаровки под контроль России. Посёлок был утрачен в прошлом году во время контрнаступления украинской армии, когда киевское командование стремилось выйти к Азовскому морю, надеясь перерезать сухопутный коридор в Крым. За Макаровкой расположены несколько сёл, среди которых Великая Новосёлка, которая играет важную роль в логистике ВСУ в этом районе. Именно оттуда украинские войска пытилсь атаковать фланг российских подразделений, которые наступали на Разлив. Наступательные действия в этом направлении не проводились с лета. Старомайорское было освобождено еще 10 июня, а Урожайное – 14 июля.