По словам источников агентства, в неё, якобы, также входят подразделения из КНДР

Согласно информации, представленной The Washington Post, российское руководство подготовило в Курской области крупную группировку численностью 50 тысяч человек, в состав которой также входят подразделения из Корейской Народной Демократической Республики.

Издание ссылается на источники из Украины и США, утверждая, что российские вооруженные силы готовятся к масштабной наступательной операции, цель которой — уничтожить части украинской армии на территории региона и завершить его освобождение. Однако, для этого с других направлений подразделения не выводятся, что даёт возможность не прекращать давление на всех участках линии соприкосновения. Значительную поддержку российским силам, якобы, оказывают около 10 тысяч военнослужащих Корейской народной армии, переброшенных из КНДР.

Данные о корейских военные поступили из украинских источников. Согласно изложенной информации, военнослужащие КНА проходят совместную подготовку с российскими вооружёнными силами в западной части региона. Со слов источника, большинство северокорейских бойцов составляют пехотинцы, но имеются и артиллеристы. В целом, одни будут атаковать, в то время как другие обеспечат прикрытие. Подготовка включает в себя вероятность участия некоторых северокорейских войск в прямых атаках на оборонительные позиции украинских формирований, сообщает издание. Ожидается, что наступление стартует уже в «ближайшие дни».