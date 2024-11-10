Источники издания сообщили, что Министерство торговли напрямую потребовало от TSMC прекращения работы с партнёрами из Поднебесной

Американское издание Reuters подтвердило, что Министерство торговли США отправило TSMC уведомление с требованием установить экспортные ограничения на определенные чипы с литографией 7 нанометров и ниже. Эти полупроводники предполагалось продать китайским фирмам для применения в ускорителях ИИ. Данные торговые ограничения были введены всего спустя неделю после того, как TSMC уведомила ведомство чипов в ИИ-процессоре компании Huawei.

В последнее время поставки для китайского производителя чипов Sophgo были приостановлены, когда стало известно, что кремний этой компании идентичен тому, который был обнаружен в устройстве под брендом Huawei. В отчете упоминается, что данный чип Huawei был представлен в 2022 году, что вызывает недоумение относительно того, как недавняя поставка могла быть ошибочно идентифицирована. Возможно, это всего лишь одна из стратегий американских властей, направленных на снижение конкурентоспособности Китая в области полупроводников.

Huawei в свою очередь старается обойти американские торговые ограничения, активно взаимодействуя с крупнейшим литейным предприятием Китая — SMIC. Эти компании действительно достигли определенных результатов на пути к самостоятельному производству, разработав 5-нм технологический процесс. Тем не менее, высокая стоимость производства и низкая эффективность обработки пластин при использовании устаревшего DUV-оборудования ставят под сомнение возможность широкомасштабного применения данной архитектуры.

Всё еще демонстрирует, что китайские компании отстают от своих зарубежных конкурентов. Однако, разрыв становится всё меньше. Huawei пыталась привлечь инженеров из TSMC, обещая троекратное увеличение их зарплат, надеясь продвинуть свои цели в области производства чипов.