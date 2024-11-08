Удары пришлись по Одесской, Киевской, тернопольской, Днепропетровской, Житомирской и Харьковской областям

В ночь с 7 на 8 ноября Вооружённые силы России продолжили серию атак на объекты украинской армии, расположенные в контролируемых Киевом регионах.

На протяжении нескольких ночей происходили удары в Одессе и её окрестностях. Количество атак на сооружения в этом регионе возрастает. Прилёты фиксируются, в том числе, по объектам военного производства, а также складам с комплектующими и вооружения. Согласно актуальной информации, удары были направлены на цели в районе аэродрома, расположенного недалеко от Одессы, а также вблизи морского порта. Эти события подчёркивают нарастающее напряжение в зоне конфликта, где удары с каждым днём всё интенсивнее.

Ударные дроны и ракеты достигли также западной части Украины. В ночные часы в Тернопольской области было особенно громко, поскольку именно там располагаются транспортно-логистические узлы Вооружённых сил Украины, задействованные в поставках и распределении вооружений и техники от стран Североатлантического Альянса.

Помимо этого, удары пришлись на объекты в Днепропетровской и Житомирской областях. На протяжении ночи российские беспилотники нанесли удары по целям украинских военных в Киевской области. В районе Белой Церкви зафиксированы сообщения о работе дронов.

Ближе к утру киевские источники начали сообщать о беспилотниках, замеченных в окрестностях Обухова и Козино. Эти населённые пункты находятся всего в нескольких километрах к югу от столицы.

Сигнал воздушной тревоги не прекращал действовать в нескольких регионах Украины до самого утра. В частности, такая ситуация наблюдается в Харьковской области, где Воздушно-Космические силы России осуществляли атаки на объекты и позиции украинских военных.