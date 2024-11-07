Капитализация фирмы достигла $3,57 трлн

По итогам среды рыночная капитализация Nvidia достигла $3,57 трлн, что позволило компании обойти Apple и занять позицию самой ценной фирмы в мире. В последние два года рост технологий ИИ способствовал существенному увеличению капитализации, цен акций и доходов Nvidia, при этом не наблюдается признаков замедления этого процесса.

С момента, когда генеративный ИИ стал набирать популярность, предприятия по всему миру активно закупали ускорители для своих ИИ-моделей, и продукция Nvidia пользовалась наибольшим спросом. Эта динамика привела к тому, что рыночная капитализация компании возросла на 218% за последний год и более чем на 3000% за последнюю пятилетку.

В июне Nvidia впервые обошла Apple, заняв лидирующую позицию с рыночной капитализацией $3,34 трлн. Однако, в сентябре внезапные колебания на рынке ИИ обернулись убытками в $279 млрд, что стало самым крупным падением за один день в истории США.

Этот поворот событий вызвал беспокойство о том, что бум ИИ, который считается одним из важнейших трендов в технологии со времен интернета, может обернуться крахом, аналогичным падению доткомов. Хотя такая перспектива остаётся актуальной, учитывая неопределенные финансовые результаты и слабый интерес потребителей, с тех пор Nvidia смогла полностью восстановить свои потери сентября и даже достигла новых высот.