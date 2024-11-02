Компания старается сократить зависимость от сторонних фирм, расширяя перечень комплектующих собственного производства

Согласно недавним утечкам, Apple планирует интегрировать в iPhone 17 собственные чипы Wi-Fi и Bluetooth. В течение следующих трех лет компания может полностью перейти на разработку беспроводных технологий собственного производства.

Apple всегда стремилась к тому, чтобы проектировать и управлять каждым элементом своих устройств. Это включает в себя как процессоры, так и оперативную память, графические процессоры и другие технологии. Тем не менее, компания сталкивалась с трудностями при разработке необходимого оборудования для беспроводных сетей.

На рынок вышли новые модели Apple iPhone 16, которые традиционно оборудованы собственными процессорами от Apple. Однако, устройства не включают в себя контроллеры Wi-Fi и Bluetooth, разработанные самой компанией.

Согласно информации от аналитика Минг-Чи Куо, Apple в настоящее время в значительной степени зависит от чипов Wi-Fi и Bluetooth, предоставляемых Broadcom. Тем не менее, источник добавил, что компания собирается интегрировать собственные чипы Wi-Fi и Bluetooth в модель iPhone 17, которая будет выпущена в следующем году.

Apple поручила TSMC создать свои последние SoC для серии iPhone 16, работающих на iOS. По словам Куо, TSMC ещё и будет производить беспроводные коммуникационные чипы, основанные на разработках Apple, с использованием своей технологии N7.

Эти чипы будут совместимы с новым стандартом Wi-Fi 7. Если его прогноз окажется точным, то предстоящие модели iPhone смогут работать с диапазонами Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц одновременно. Это обычно приводит к повышению скорости соединения и снижению задержки.